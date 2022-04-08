 
مباشر

ساعة ذكية جديدة متطورة ورخيصة الثمن تنافس ساعات آبل

العالم الرقمي و Social media

ساعة ذكية جديدة متطورة ورخيصة الثمن تنافس ساعات آبل
youtube/Tech Singh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sru8

بعد الشهرة الواسعة التي حققتها ساعتها الذكية GTS 2 Mini قررت علامة Amazfit طرح نموذج مطوّر من هذه الساعة وبسعر منافس قد لا يتعدى الـ 100 دولار أيضا.

وستأتي الساعة الجديدة بتصميم مشابه لساعة Amazfit GTS 2 Mini الأساسية، لكنها ستحصل على هيكل يزن 19.5 غ فقط دون حزام اليد، ويتمتع بمقاومة للماء والغبار بمعيار 5 ATM لذا سيكون بالإمكان استخدامها أثناء السباحة.

وستحصل الساعة على شاشة  AMOLED بمقاس 1.55 بوصة، دقة عرضها (306/354) بيكسل، معدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا، ولديها أكثر من 80 واجهة تشغيل تلبي مختلف أذواق المستخدمين.

إقرأ المزيد
تسريبات تكشف عن بعض مواصفات الجيل الجديد من هواتف سامسونغ القابلة للطي
تسريبات تكشف عن بعض مواصفات الجيل الجديد من هواتف سامسونغ القابلة للطي

وحصلت الساعة على تطبيقات لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات لقياس معدلات النوم والراحة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وعلى بطارية تكفيها لتعمل 14 يوما تقريبا في حال الاستخدام المتوسط للتطبيقات، و21 يوما في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا