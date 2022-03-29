غوغل تنقذ متصفح Chrome من ثغرة برمجية خطيرة

أعلنت غوغل عن نيتها إطلاق تحديثات برمجية لمتصفح Chrome هدفها حماية المستخدمين من ثغرة برمجية يمكن أن تؤثر على خصوصية بياناتهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التصحيحات التي أطلقت للمتصفح هدفها حماية المستخدمين من ثغرة تنتمي إلى ما يدعى بثغرات يوم الصفر ويمكن أن يستغلها قراصنة الإنترنت لشن هجمات إلكترونية".

وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن الثغرة المذكورة التي تحمل رمز (CVE-2022-1096) تؤثر على آلية عمل برمجيات JavaScrip، ويمكن استغلالها لمعرفة حركة بيانات مستخدمي الإنترنت أو تثبيت برمجيات خبيثة في أجهزتهم لسرقة بيانات متصفح Chrome لديهم".

Reminder that due to browser monocultures, the actively exploited JavaScript V8 type confusion vulnerability CVE-2022-1096 in Chrome also affects other Chromium browsers, e.g., Brave, Opera, and MS Edge, so remember to update those, too.https://t.co/K0bkbn8uTm — Jan Schaumann (@jschauma) March 27, 2022

ومن جهتها أكدت غوغل وجود هذه الثغرة لكنها لم تنشر بيانات مفصلة حولها، وأشارت إلى أن مستخدمي Chrome سيتلقون تحديثا جديدا للتطبيق لحمايتهم من تأثيراتها.

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وتجدر الإشارة إلى أن نسخة (99.0.4844.84) الجديدة من Chrome متاحة الآن للأجهزة العاملة بانظمة Windows و macOS وLinux، ويمكن أن تظهر للمستخدمين بشكل تلقائي في أجهزتهم أو يمكن تحميلها في الحواسب عبر قوائم الإعدادات.

المصدر: 4pda