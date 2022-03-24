موتورولا تطلق هاتفا مجهزا بشاحن وكاميرات فائقة

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف مجهز بتقنيات فائقة ستطرحه موتورولا قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر سيحصل على شاشة OLED بمقاس 6.73 بوصة تتمتع بدقة عرض عالية جدا وتردد يصل إلى 144 هيرتزا.

ومن المفترض أن يجهز الهاتف بأحدث معالج من فئة Snapdragon من كوالكوم، وبذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت.

وسيجهز بواحدة من أفضل كاميرات الهاتف على الإطلاق، إذ ستحصل كاميرته الأساسية على عدسة بدقة 194 ميغابيكسل، وعدسة تتمتع بسرعة استجابة عالية جدا دقتها 50 ميغابيكسل، وعدسة ثالثة بدقة 12 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون مميزة جدا أيضا وستأتي بدقة 60 ميغابيكسل لتكون إحدى أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف حتى الآن.

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وسيحصل على شاحن فائق السرعة باستطاعة 125 واطا، سيتمكن من شحن 50% من سعة البطارية في غضون 5 دقائق فقط.

المصدر: ixbit