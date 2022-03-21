عطل في عمل خدمات "آبل"

أفادت بيانات موقع Downdetector بأن هناك عطلا في عمل بعض الخدمات لشركة "آبل"، تم رصده في عدد من الدول.

وحسب الموقع، فإن أكبر عدد من الشكاوى يأتي من مستخدمي خدمة "أبل ميوزك"، حيث يواجه 94% ممن اشتكوا منها مشاكل في خدمة تدفق الموسيقى، و3% مع دخول حساباتهم.

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ويشار إلى أن المشاكل في عمل "آبل ميوزك" تم رصدها في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

كما اشتكى المستخدمون الأمريكيون من مشاكل مع خدمات App Store وiCloud و"آبل تي في" وغيرها من الخدمات التابعة للعملاق الرقمي الأمريكي.

المصدر: "تاس"