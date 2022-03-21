شعبية "تيليغرام" في روسيا تتجاوز "واتس آب" لأول مرة

تجاوزت شعبية تطبيق "تيليغرام" في أول أسبوعين من شهر مارس ولأول مرة شعبية "واتس آب" في روسيا.

وقالت شركة "ميغافون" للاتصالات التي قامت بإجراء الدراسة: "في مارس 2022، ولأول مرة في روسيا، تفوق تطبيق "تيليغرام" على "واتس آب"، وأصبح أكثر تطبيق مراسلة شيوعا في البلاد".

إقرأ المزيد

وأضافت: "في الأسبوعين الأولين من شهر مارس، زادت حصة "تيليغرام" في إجمالي حركة تبادل الرسائل من 48٪ إلى 63٪ مقارنة بالفترة نفسها من الشهر الماضي. حيث نمت شعبية التطبيق على خلفية القيود المفروضة على الوصول إلى برامج المراسلة الفورية الأخرى وشبكات التواصل الاجتماعية".

وتابعت شركة الاتصالات: "أصبح "تيليغرام" ليس فقط أداة تواصل، بل أصبح أحد المصادر الرئيسية للمعلومات والأخبار. حيث بدأ التطبيق في النمو بشكل كبير من 24 فبراير".

وحسب الدراسة فإن حصة "واتس آب" انخفضت من 48٪ إلى 32٪. واحتلت المرتبة الثانية من حيث حركة تبادل البيانات، وانخفضت حصة "فايبر" من 5٪ إلى 4٪.

ووفقا للشركة، إذا كان "تيليغرام" في نهاية عام 2021 هو الوسيلة الرئيسية للتواصل في 55 منطقة روسية، فهو في الوقت الحالي يحتل الصدارة في 82 منطقة روسية.

المصدر: "نوفوستي"