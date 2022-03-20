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البرازيل تلغي قرار حظر "تلغرام"

العالم الرقمي و Social media

البرازيل تلغي قرار حظر
صورة أرشيفية
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ألغى قاضي المحكمة الاتحادية العليا للبرازيل قرار حظر "تلغرام"، وسيستمر التطبيق بالعمل.

وقالت صحيفة "G1" البرازيلية إن: "قاضي المحكمة الفيدرالية العليا ألغى اليوم الأحد قرارا صدر في 18 مارس يقضي بحظر تطبيق "تلغرام" في البلاد".

وكان سبب إلغاء القرار هو استيفاء تطبيق "تلغرام" لمتطلبات المحكمة البرازيلية.

ومنحت المحكمة في وقت سابق تطبيق "تلغرام" 24 ساعة لتعيين ممثل رسمي في البرازيل، وإبلاغ المحكمة عن الإجراءات المتبعة لمكافحة المعلومات المضللة وانتشار الأخبار الكاذبة.

المصدر: نوفوستي

 

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