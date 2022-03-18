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سامسونغ تطلق هاتفا بسعر منافس مجهزا بكاميرات جبارة وبطارية كبيرة

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق هاتفا بسعر منافس مجهزا بكاميرات جبارة وبطارية كبيرة
youtube/Adam Lobo TV
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أعلنت سامسونغ عن مواصفات هاتف Galaxy A73 5G الجديد الذي حصل على كاميرات ممتازة وبطارية تعمل لساعات طويلة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP67، أبعاده (163.7/76.1/7.6) ملم، وزنه 181 غ.

وأتت شاشته +Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Octa-core (2.4 GHz & 1.8 GHz)، ونظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4.1، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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وحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية تعتبر من بين أفضل كاميرات الهواتف، فيها 4 عدسات بدقة (108+12+5+5) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فيه فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

وجهزته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: ixbit

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