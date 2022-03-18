سامسونغ تطلق هاتفا بسعر منافس مجهزا بكاميرات جبارة وبطارية كبيرة

أعلنت سامسونغ عن مواصفات هاتف Galaxy A73 5G الجديد الذي حصل على كاميرات ممتازة وبطارية تعمل لساعات طويلة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP67، أبعاده (163.7/76.1/7.6) ملم، وزنه 181 غ.

وأتت شاشته +Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا.

Samsung Galaxy A73 5G with 108MP camerahttps://t.co/fweYc9pRnI



- 108MP camera

- Renewed display

- No 3.5mm jack

- SIM card tray on the bottom



Created in collaboration with Parvez Khanhttps://t.co/IS0tJymugg@technizoconcept#Samsung#SamsungA73#GalaxyA73#SamsungGalaxyA73pic.twitter.com/zj8vC9ftD5 — LetsGoDigital - Mark Peters (@letsgodigitalNL) November 18, 2021

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Octa-core (2.4 GHz & 1.8 GHz)، ونظام تشغيل Android 12 مع واجهات One UI 4.1، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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وحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية تعتبر من بين أفضل كاميرات الهواتف، فيها 4 عدسات بدقة (108+12+5+5) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فيه فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

وجهزته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: ixbit