Honor تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام

تستعد Honor لإطلاق هاتف ذكي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد التي ستطلق هذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الحديدي الذي سيحمل اسم Magic4 Ultimate Edition سيحصل على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (163.6/74.7/9.1) ملم، وزنه 209 غرامات.

أما شاشاته فستكون بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (2848/1312) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 460 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات.

وسيعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 و512 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستضم عدسة بدقة 64 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 50 ميغابيكسل، ومستشعر TOF 3D، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

وسيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.

المصدر: 4pda