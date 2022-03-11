"يوتيوب" يحظر قناة وكالة "رابتلي" للفيديو

قالت رئيسة وكالة "رابتلي" للفيديو دينارا توكتوسونوفا إن موقع "يوتيوب" حظر قناة الوكالة.

وكتبت توكتوسونوفا على قناتها في "تيليغرام": "حجب موقع "يوتيوب" قناة "رابتلي" التي يشترك فيها 2.1 مليون شخص، ولديها 1.5 مليار مشاهدة. وهي الأكثر شهرة من بين جميع قنوات وكالات الفيديو الدولية".

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وأضافت رئيس الوكالة أن "رابتلي" قدمت دائما فيديوهات فقط دون تعليقات.

وفي وقت سابق، أعلن موقع "يوتيوب" حظر قنوات الإعلام الروسية الممولة من الحكومة بشكل فوري في جميع أنحاء العالم.

وجاء في البيان: "نحن الآن نحظر قنوات "يوتيوب" المرتبطة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية في جميع أنحاء العالم"، وأكد أن "التغيير يدخل حيز التنفيذ على الفور".

المصدر: تاس