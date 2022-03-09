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غوغل تعلن عن أحدث نسخة من أندرويد للأجهزة الذكية

العالم الرقمي و Social media

غوغل تعلن عن أحدث نسخة من أندرويد للأجهزة الذكية
youtube/ 9to5Google
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كشفت غوغل مؤخرا عن إصدارها الأحدث من أنظمة أندرويد المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية.

وأشار الخبراء في غوغل إلى أن النسخة الجديدة من النظام التي تحمل رمز "12.1" جاءت كنسخة معدلة عن إصدار Android 12L الذي أعلن عنه سابقا، لكنها حملت العديد من الميزات الإضافية للمستخدمين.

ومع التحديث الجديد بات التحكم بخلفيات شاشة العرض في الأجهزة الذكية أسهل، فمع الضغط المطول على أحد أجزاء الشاشة بات يظهر للمستخدم منتقي خلفية سريع يستعرض أآخر أربع خلفيات استعملت مع الجهاز.

كما حمل التحديث للحواسب اللوحية شريط مهام مطوّر يمكن التحكم بأيقونات التطبيقات الموجودة فيه بشكل سلس.

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وحصل مستخدمو نظام أندرويد الجديد على طرق جديدة لتقسيم الشاشة لاستخدام أكثر من تطبيق في وقت واحد، كما ظهرت شاشات مصغرة جديدة لعرض الفيديوهات أثناء تصفح الإنترنت، وتحسنت مع هذا النظام إعدادات التحكم بالأصوات والاهتزازات وإعدادات ضبط الكاميرات والميكروفونات.

المصدر: ixbit

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