بوتين يوقع مرسوما لتسريع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مرسوما بهدف لتسريع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للكريملن "وقع الرئيس الروسي مرسوما يتعلق بالإجراءات التي تضمن عملية تسريع وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات على أراضي الاتحاد الروسي، ونشرت وثيقة المرسوم يوم الأربعاء على الموقع الرسمي للقوانين في البلاد".

ووفقا لبنود المرسوم "سيتم تبسيط إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة للأجانب القادمين للعمل في شركات تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد الروسي".

وجاء في نص وثيقة المرسوم "حكومة الاتحاد الروسي اتخذت تدابير تهدف إلى تبسيط إجراءات توظيف المواطنين الأجانب في قطاعات العمل المختلفة في البلاد، ومنح هؤلاء الأشخاص تصاريح للإقامة على الأراضي الروسية".

المصدر: وكالات روسية