سوني تكشف عن تصميم خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي

كشفت عملاقة صناعة التقنية سوني عن تصميم خوذتها الجديدة للواقع الافتراضي التي صممتها لتعمل مع منصات PlayStation 5.

وتأتي الخوذة الجديدة بهيكل مصنوع من البلاستيك المتين والخفيف الوزن، وثبتت على حواف الهيكل إطارات مطاطية مرنة تجعل ارتداء الخوذة مريحا على جبهة المستخدم.

وحصلت playstation vr2 على شاشتي عرض OLED HDR بدقة (2040/2000) بيكسل، ترددهما 90-120 هيرتزا، وتوفران مجال رؤية بزاوية 110 درجات.

وحصلت هذه الخوذة على قبضات تحكم مميزة التصميم مجهزة بمفاتيح وأجهزة اهتزاز تمنح المستخدم احساسا تفاعليا ممتازا أثناء اللعب، كما زودت بـ 4 كاميرات لدمج الصور المحيطة مع فيديوهات الألعاب عبر تقنيات الواقع الافتراضي، إضافة إلى عدسة خاصة لتعقب حركات عين المستخدم.

First look at the PlayStation VR2 headset design!



More photos, details on integrated ventilation, and other new design features: https://t.co/Ddyblzqk8Ipic.twitter.com/2DyHI2qDxG — PlayStation (@PlayStation) February 22, 2022

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وجهزتها سوني بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومايكروفونات عالية الأداء، وسماعة رأس بتقنيات صوتية ممتازة، وكابل للاتصال بمنصات PlayStation.

المصدر: ixbit