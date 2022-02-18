OnePlus تطلق أندرويد بمواصفات ممتازة

كشفت OnePlus رسميا عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي صممته لينافس أحدث هواتف أندرويد من سامسونغ وهواوي.

ويأتي هاتف Nord CE 2 5G بهيكل من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.6/73.2/7.8) ملم، وزنه 173 غ، وجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10+، لتوفير دقة وواقعية ممتازة للصور والفيديوهات.

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ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات OxygenOS 11، ومعالج MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

المصدر: 3dnews