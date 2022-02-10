"إنستغرام" يحصل على ميزات مهمة

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" عن إدخال تعديلات جديدة على التطبيق لتسهيل استخدامه وزيادة قدرات المستخدمين على التحكم بحساباتهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "إنستغرام" سيحصل على عناصر جديدة للتحكم ستساعد المستخدمين على فلترة وحذف المحتوى القديم في صفحاتهم وفقا للتواريخ، كما ستستهل عليهم البحث عن المشاركات المحذوفة، وأرشفة المنشورات القديمة، ومعرفة المنشورات التي وضعوا عليها علامات إعجاب عبر خدمات "القصص" في IGTV و Reels.

We’re rolling out ‘Your Activity,’ a new experience for people to see and manage their IG activity in one place. People can bulk manage (delete, archive) their content (posts, stories, IGTV and Reels), their interactions (comments, likes, story sticker reactions, etc.) and more. — Instagram Comms (@InstagramComms) February 8, 2022

كما سيحصل مستخدمو "إنستغرام" الذين فقدوا حساباتهم على طريقة تسهل استعادة الحسابات بالاعتماد على الأصدقاء الموجودين في قوائم التطبيق.

Finally, to help people who have lost access to their accounts, we’re testing a way for people to ask their friends to confirm their identity and help them regain access. Whew! — Instagram Comms (@InstagramComms) February 8, 2022

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والأبرز من كل ما سبق هو خاصية "الحذف المتعدد للمنشورات أو التعليقات" التي ستتاح للمستخدمين، والتي ستمكّن المستخدم من تحديد عدة منشورات وحذفها بكبسة واحدة.

وسيتمكن مستخدم "إنستغرام" أيضا عبر الميزات الجديدة من الدخول إلى "سجل النشاط" الخاص به على التطبيق، ورؤية وحذف التعليقات أو مسح الإعجابات التي وضعها سابقا على بعض المنشورات، وستتواجد المزايا الجديدة في إعدادات الحساب ضمن خيار "نشاطك".

المصدر: ixbit