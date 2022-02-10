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"إنستغرام" يحصل على ميزات مهمة

العالم الرقمي و Social media

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أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" عن إدخال تعديلات جديدة على التطبيق لتسهيل استخدامه وزيادة قدرات المستخدمين على التحكم بحساباتهم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "إنستغرام" سيحصل على عناصر جديدة للتحكم ستساعد المستخدمين على فلترة وحذف المحتوى القديم في صفحاتهم وفقا للتواريخ، كما ستستهل عليهم البحث عن المشاركات المحذوفة، وأرشفة المنشورات القديمة، ومعرفة المنشورات التي وضعوا عليها علامات إعجاب عبر خدمات "القصص" في IGTV و Reels.

كما سيحصل مستخدمو "إنستغرام" الذين فقدوا حساباتهم على طريقة تسهل استعادة الحسابات بالاعتماد على الأصدقاء الموجودين في قوائم التطبيق.

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والأبرز من كل ما سبق هو خاصية "الحذف المتعدد للمنشورات أو التعليقات" التي ستتاح للمستخدمين، والتي ستمكّن المستخدم من تحديد عدة منشورات وحذفها بكبسة واحدة.

وسيتمكن مستخدم "إنستغرام" أيضا عبر الميزات الجديدة من الدخول إلى "سجل النشاط" الخاص به على التطبيق، ورؤية وحذف التعليقات أو مسح الإعجابات التي وضعها سابقا على بعض المنشورات، وستتواجد المزايا الجديدة في إعدادات الحساب ضمن خيار "نشاطك".

المصدر: ixbit

 

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