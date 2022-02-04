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الكشف عن بعض ميزات نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد قبل إطلاقه

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن بعض ميزات نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد قبل إطلاقه
youtube/legion-media.ru
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن نظام التشغيل iOS 16 الذي ستطرحه آبل العام الجاري لهواتف آيفون.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن النسخة الجديدة من النظام ستحمل معها تغييرات كبيرة لهواتف آيفون، وخصوصا من حيث وظائف اختصارات التطبيقات واختصارات واجهات العرض في شاشات الهواتف.

وستصبح شاشات الهواتف مع النظام الجديد أكثر تفاعلية أيضا، إذ سيتمكن المستخدم عبر واجهة تشغيل الشاشة الأساسية من الوصول إلى أدوات ضبط السطوع والدقة، وتشغيل المصباح، والتحكم بساعة الإيقاف، وتنفيذ العديد من المهام الأخرى التي كانت تتطلب الدخول إلى قائمة الإعدادات.

وستحصل هواتف آيفون أيضا على رموز تفاعلية جديدة ستعرف برموز InfoShack، وسيتمكن المستخدم بأحجام الرموز التفاعلية التي توفرها آبل حاليا في الهواتف، كما يتوقع أن تحصل هواتف آيفون مع النظام الجديد على ميزات إضافية تسهل التحكم بها عن بعد عبر الساعات الذكية والأوامر الصوتية.

ولن يصل iOS 16 على الأغلب لهواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus و iPhone 6s Plus من الجيل الأول، بل سيستخدم مع هواتف آيفون من الفئات الأحدث.

المصدر: ixbit

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