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آبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية

العالم الرقمي و Social media

آبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية
pexels.com/Athena
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أعلنت آبل عن إطلاق نسخة اختبارية أخرى من أنظمة iOS، تمنح هواتف آيفون ميزات جديدة.

ومن بين أبرز ما حملته نسخة iOS 15.4 الاختبارية الجديدة ميزة تساعد مالك هاتف آيفون على فتح قفل شاشة الهاتف بالاعتماد على بصمة الوجه حتى في حال ارتدائه  للكمامة أو النظارات، ودون الحاجة للاستعانة بساعة Apple Watch.

آبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية
wylsa.com

وأشارت آبل إلى أن الميزة الجديدة ستعمل مع هواتف iPhone 12 ونسخ هواتفها من الفئات الأحدث، كما أنها قد تعاني من بعض المشكلات في حال كان الشخص يرتدي نظارات شمسية بعدسات غير شفافة.

آبل تمنح هواتف آيفون ميزات إضافية
wylsa.com

وحمل إصدار iOS 15.4 للمستخدمين أيضا 37 رمزا ووجها وتعبيرا جديدا يمكن استعمالها مع الرسائل، إضافة إلى إعدادات تسهل ضبط الألعاب في الهاتف لكل لعبة على حدة.

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ولم تنس آبل حواسبها اللوحية والمحمولة أيضا من الميزات الجديدة، إذ أضافت لنسخ أنظمة iPadOS 15.4 و الجديدة macOS 12.3 تقنيات تساعد على التحكم بتلك الأجهزة عبر الأوامر الصوتية بسلاسة وسهولة.

المصدر: 4pda

 

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