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هاتف آخر من سامسونغ يحدث ضجّة في سوق الأجهزة الذكية

العالم الرقمي و Social media

هاتف آخر من سامسونغ يحدث ضجّة في سوق الأجهزة الذكية
youtube/TechRight
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من بين أكثر الهواتف التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة هذه السنة جاء هاتف Galaxy A13 5G لسعره المنافس وقدرته على العمل بسرعة مع أحدث الشبكات الخلوية.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (164.5/76.5/8.8) ملم، ووزنه 195 غ.

وحصل الجهاز على شاشة PLS TFT بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجيد له معالج MediaTek Dimensity 700 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية له فأتت بثلاث عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهزته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

المصدر: 4pda

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