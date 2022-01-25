آبل تتحضر لأكبر حدث تقني في تاريخها

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل تستعد لعقد حدث تقني هذا العام، من المتوقع له أن يكون أهم حدث تكشف فيه عن تقنيات جديدة منذ تأسسها.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الحدث المتوقع أن يعقد خريف العام الجاري سيشهد الكشف عن عدة نماذج من الحواسب المحمولة والحواسب اللوحية، إضافة لعدة نماذج من هواتف آيفون الجديدة، إضافة لنماذج مختلفة من الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية.

ومن جهته أشار الصحفي الشهير، مارك غورمان، المعروف بتنبؤاته حول أجهزة آبل إلى أن الشركة قد تكشف هذا العام عن أربعة هواتف آيفون جديدة، وحاسب MacBook Pro بسعر مقبول، وحاسب iMac بنسخة جديدة، فضلا عن 3 ساعات Apple Watch بتقنيات مختلفة، وجهازي iPad و iPad Pro.

ومن المتوقع أن تعلن آبل خلال الحدث أيضا عن هاتف iPhone SE 3 المنتظر الذي سيكون قادرا على العمل مع شبكات 5G، وحاسب iPad Air بشاشة OLED، ونموذجين من حواسب Mac mini و iMac مجهزين بمعالجات M1 Pro الحديثة.

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وقد يشهد الحدث أيضا الكشف عن أول نظارات واقع معزز طورتها آبل وسرّبت بعض ميزاتها خلال العامين الأخيرين.

المصدر: ixbit