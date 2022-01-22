هاتف آخر من Realme لمنافسة أجهزة سامسونغ

تستعد Realme لإطلاق هاتف آخر لمنافسة هواتف سامسونغ الحديثة متوسطة الفئة.

وسيحصل هاتف Realme 9 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من الزجاج والبلاستيك المتين، وشاشة Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة بدقة 2400/1080 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م تقريبا.

وستجهزه Realme بنظام تشغيل Android 12 مع واجهات Realme UI 3.0، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64++8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وشريحة USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: 4pda