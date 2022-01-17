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Honor تعلن عن أحدث حواسبها المحمولة

العالم الرقمي و Social media

Honor تعلن عن أحدث حواسبها المحمولة
youtube/Hi-Tech Mail.ru
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قررت Honor تثبيت أقدامها في سوق الحواسب هذا العام أيضا وأعلنت عن حاسب مميز بمواصفات منافسة

ويأتي Honor MagicBook View 14 الجديد بهيكل أنيق ونحيف مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك المتين، يزن 1.4 كلغ تقريبا.

وجهّز الحاسب بشاشة بمقاس 14.2 بوصة دقة عرضها تعادل (2520/1650) بيكسل، وترددها يصل إلى 120 هيرتزا ما يجعلها قادرة على التعامل بشكل ممتاز مع الفيديوهات وألعاب الفيديو الحديثة.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Intel Core i7 من الجيل 11، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغابايت، ومعالج رسوميات Intel Iris Xe، وقرص تخزين داخلي SSD 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

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وجهز بمنفذ USB 3.2، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومكبري صوت باستطاعة 5 واط، وبطارية داخلية تعمل مع تقنيات الشحن السريع وتكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات.

المصدر: 3dnews

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