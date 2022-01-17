OnePlus تعود بقوة لعالم السماعات الذكية

أعلنت OnePlus عن سماعات لاسلكية صغيرة لتنافس بها تلك التي تطرحه شركتا آبل وسامسونغ.

وجاءت Buds Z2 بتصميم يشبه بعض الشيء سماعات Airpods من آبل، وكل سماعة فيها أتت بهيكل بأبعاد (33/22.4/21.8) ملم ووزن غ فقط، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IPX4 ،وحصلت كل واحدة على ملحقات مطاطية طرية تجعل تثبيتها محكما في الأذن وتساعد في عزل الضوضاء الخارجية.

وزودت هذه السماعات Dolby Atmos لمنح الأصوات واقعية وصفاء ممتازين أثناء الاستماع إلى الموسيقى، فضلا عن تقنيات عزل الضوضاء الخارجية وفلترة الأصوات، وتقنيات التحكم عن بعد عبر الأوامر الصوتية.

وجهزت هذه السماعات ببطاريات داخلية تكفيها للعمل 7 ساعات بالشحنة الواحدة، كما حصلت على محفظة بلاستيكية أنيقة وصغيرة الحجم لتسهيل حملها بالجيب، وحصلت المحفظة على بطارية داخلية تكفي لشحن السماعات لتعمل لـ 27 ساعة تقريبا.

إقرأ المزيد

ويمكن شحن محفظة هذه السماعات عبر منفذ USB-C وشاحن سريع، إذ يكفي شحنها لمدة 10 دقائق فقط لتعمل السماعات لمدة 5 ساعات.

وتتصل هذه السماعات لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث، كما يمكن التحكم بها ومعرفة مستوى الشحن فيها عبر تطبيقات خاصة بالهواتف.

المصدر: ixbit