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آبل تطلق تحديثا جديدا لأنظمة هواتف آيفون

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آبل تطلق تحديثا جديدا لأنظمة هواتف آيفون
legion-media.ru
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أعلنت آبل عن إطلاق إصدار تجريبي جديد لأنظمة iOS الخاصة بهواتف آيفون.

وأشارت الشركة إلى أن إصدار iOS 15.2.1 الجديد من أنظمة التشغيل سيكون متاحا لجميع مستخدمي هواتف آيفون القادرة على دعم برمجياته، وسيكون عبارة عن إصدار تجريبي لأنظمة iOS القادمة بنسخها النهائية.

ولم تعلن آبل بشكل تفصيلي عن الميزات التي حملها الإصدار لكنها أشارت إلى أنه سيحمل بعض الميزات الجديدة، كما سيعالج أخطاء برمجية تسببت بمشكلات لبعض نماذج آيفون مثل مشكلة تحميل الصور في الرسائل، ومشكلات تتعلق بإرسال روابط iCloud، كما سيساهم في حل المشكلات التي كانت تتسبب بعدم استجابة بعض تطبيقات CarPlay.

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وأشارت آبل إلى أن التحديث الجديد أتى بحجم 746 ميغابايت، وأوصت الراغبين بتحميله بصنع نسخة احتياطية من الملفات الموجودة في أجهزتهم قبل التحميل.

ولتحميل التحديث يتوجب على صاحب الهاتف التوجه أولا إلى إعدادات الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار "تحديث نظام التشغيل"، وبعدها الضغط على خيار "تحميل وتثبيت النظام".

المصدر: ixbit

 

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