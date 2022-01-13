تعرف على أحدث وأكبر حاسب لوحي من سامسونغ

يعتبر Galaxy Tab S8 Ultra أحد أفضل الحواسب اللوحية المطروحة حاليا لما يحمله من ميزات وتقنيات مميزة.

وأكثر ما يميز الجهاز عن بقية حواسب سامسونغ اللوحية الأخرى هو شاشته الكبيرة التي أتت بمقاس 14.6 بوصة، ودقة عرض (2560/1600) بيكسل، وتعمل مع تقنيات HDR10+ لتوفر عرض ممتاز للصور والفيديوهات، فضلا عن إمكانية الرسم والكتابة عليها بواسطة قلم ذكي.

أما هيكله فأتى من الألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (326.4/208.6/5.5) ملم.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 مع واجهات One UI 4.1، ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و 512 غيغابايت.

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وجهزته سامسونغ بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+6) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية أيضا بدقة (12+12) ميغابيكسل، ومنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وبطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

المصدر: 3dnews