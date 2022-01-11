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هواتف اشتهرت مع بداية العام الجديد

العالم الرقمي و Social media

هواتف اشتهرت مع بداية العام الجديد
youtube/Tech Spurt
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لاقت العديد من الهواتف اهتماما ملحوظا من قبل المهتمين بالإلكترونيات مطلع هذا العام وسجل بعضها أرقاما ممتازة من حيث المبيعات.

وتبعا للإحصائيات التي أجراها موقع gsmarena الشهير فإن هاتف Samsung  Galaxy S21 FEالذي أعلنت عنه سامسونغ مؤخرا احتل المرتبة الأولى من حيث الهواتف التي اهتم بها زوار المواقع الإلكترونية.

أما المرتبة الثانية في قائمة الهواتف التي نشرها الموقع فاحتلها هاتف Xiaomi 12 Pro الذي تميز بأداء ممتاز وقدرات تصوير فائقة، وتلاه هاتف Realme GT2 Pro في المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة جاء هاتف OnePlus 10 Pro، وبعده أتى هاتف Samsung Galaxy A52s، ومن ثم هاتف Xiaomi 12 بنسخته التقليدية.

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وضمت قائمة الهواتف الأكثرة شهرة لهذا العام أيضا جهاز iPhone 13 Pro Max من آبل، وبعده vivo V23، ومن ثم Redmi Note 11 Pro، وRedmi  10 pro.

المصدر: ixbit

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