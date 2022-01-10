آسوس تكشف النقاب عن أقوى حاسب لوحي

كشفت آسوس مؤخرا عن حاسبها اللوحي الأحدث المجهز بمواصفات تقنية تجعله من أفضل الأجهزة الذكية المحمولة.

ويأتي Asus ROG Flow Z13 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مجهز بشاشة لمسية بمقاس 13.4 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات 4K، وترددها يصل إلى 120 هيرتزا، ومحمية بزجاج Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الممتاز للحاسب معالج Intel Core i9-12900H، وذواكر ومعالج رسوميات Nvidia RTX 3050 Ti، وذواكر وصول عشوائي من نوع DDR5.

كما دعمته آسوس بتقنيات Dolby Vision التي تمنح الصور والفيديوهات واقعية كبيرة، وجهزته بمنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2، ومنفذ USB-C، ومنفذ microSD لبطاقات الذاكرة الخارجية، ومنفذ USB-A 2.0، ومنفذ HDMI 2.0، ونظام تشغيل يعمل مع تقنيات أنظمة ويندوز.

ويمكن توصيل الجهاز بلوحة مفاتيح خارجية ليعمل كحاسب محمول صغير، كما يمكن وصله بمعالجات رسوميات خارجية ليكون قادرا على التعامل مع أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية.

المصدر: ixbit