سامسونغ تستقبل 2022 بأحدث هواتف غالاكسي Galaxy

افتتحت سامسونغ العام الجديد بالكشف عن هاتفها الأحدث الذي طورته ليتمتع بمواصفات منافسة.

ويأتي هاتف Galaxy S21 FE 5G الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من الألومينيوم والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (155.7/74.5/7.9) ملم، ووزنه 177 غ.

وجهز بشاشة Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهات One UI 4، ومعالجات Qualcomm Snapdragon 888 5G و Exynos 2100، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (12+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

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ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.

المصدر: 4pda