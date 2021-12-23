DuckDuckGo سيأتي بنسخة تعزز أمن بيانات الحواسب

أعلن القائمون على متصفح DuckDuckGo الشهير عن تطوير نسخ خاصة عالية الأداء ستخصص للحواسب المكتبية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن النسخة الجديدة من المتصفح ستركز بشكل أساسي على حماية سرية بيانات المستخدمين كما في نسخ DuckDuckGo السابقة، وأشار مطورو هذه النسخة أن الاختبارات الأولية أظهرت أن متصفحهم الجديد يتمتع بسرعة أداء أكبر من تلك التي يقدمها متصفح Chrome الشهير من غوغل.

We can't wait for what's to come in 2022. Look out for our new desktop app, which brings the privacy & speed of our mobile app (finally!) to desktop. First look is here. pic.twitter.com/C6kgtCthAo — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) December 21, 2021

وسيأتي نسخة المتصفح الجديدة بميزات حماية البيانات الافتراضية، إذ لن يكون المستخدم مضطرا للدخول لإعدادات المتصفح لتفعيل ميزات حماية خصوصية بيانات الحاسب أو بيانات تصفح الإنترنت.

We're working on it! — Gabriel Weinberg (@yegg) December 21, 2021

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وكما في نسخ DuckDuckGo المخصصة للهواتف الذكية ستحوي النسخة الجديدة المخصصة للحواسب على زر Fire الذي يسمح للمستخدم بنقرة واحدة بمسح جميع بيانات التصفح عبر الإنترنت، وإغلاق جميع علامات التبويب.

ويختبر المختصون الآن النسخة الجديدة من المتصفح مع أنظمة macOS، كما يعملون على تطوير النسخة التي ستخصص للحواسب المجهزة بأنظمة Windows.

المصدر: 3dnews