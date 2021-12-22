فرنسا.. بيع أول رسالة نصية في العالم بأكثر من 132 ألف يورو

بيعت في مزاد علني بدار "أغوت" في فرنسا أول رسالة نصية في التاريخ أرسلت بتكنولوجيا "إن إف تي" عبر شركة الاتصالات البريطانية "فودافون" في ديسمبر 1992، بأكثر من 132 ألف يورو.

والرسالة التي تضمنت عبارة "عيد ميلاد سعيد" تلقاها مدير شركة "فودافون" البريطانية ريتشارد غارفيس في 3 ديسمبر 1992، وقررت الشركة بيعها بعد حوالي ثلاثين عاما مقابل 132680 يورو.

وتم إدراج الحصة في شكل شهادة ملكية رقمية "NFT رمز غير قابل للاستبدال"، وهي شهادة تشفير تسجل تفرد كائن رقمي وتؤكد الحق في امتلاكه.

وأشارت شركة "فودافون" إلى أن "ريع المزاد سيعود إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

يذكر أنه وقبل أسبوع، تم بيع أول دخول من ويكيبيديا بعنوان "Hello، World!" في مزاد كريستيز مقابل 750 ألف دولار.

المصدر: "سبوتنيك"