غوغل تطور ساعات ذكية بمواصفات مميزة

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بساعة ذكية تطورها غوغل لتنافس ساعات آبل وسامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة الجديدة Google Pixel Watch ستحصل هيكل أساسي دائري الشكل مصنوع من البلاستيك المتين والخفيف الوزن، وشاشة لمسية منحنية الحواف.

وستحصل هذه الساعة على نظام Wear OS الحديث من غوغل، كما ستجهز بتقنيات تساعد المستخدم على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، كما سيكون بإمكان المستخدم ضبط ساعته بحيث لا تضاء شاشة الساعة بالكامل عند تلقي الأمر الصوتي بل تظهر على الشاشة ألوان غوغل الرباعية للمساعد الصوتي، ما سيساعد على ترشيد استهلاك طاقة البطارية.

#Google#PixelWatch existence is almost confirmed and it is launching very soon. Why this matters is because its the first Google smart watch and also the first to get recent changes in wear OS that is built by Google. pic.twitter.com/HmaXQszPPb — Vinron.in (@vinronco) December 22, 2021

كما ستكون شاشة الساعة على الأغلب مصنوعة من طبقتيتن تعمل إحداهما لإظهار الوقت والتواريخ وبعض البيانات في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، ما سيجعل البطارية تدوم مدة أطول.

إقرأ المزيد

وستجهز Pixel Watch بحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، كما ستحصل على تطبيقات لمراقبة معدلات النوم ومعدلات النشاط البدني، وتطبيقات لمراقبة معدلات الخطواط التي يقطعها المستخدم يوميا، فضلا عن أن غوغل ستزودها بشريحة NFC، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة والهواتف الذكية وشبكات الإنترنت اللاسلكية.

المصدر: 4pda