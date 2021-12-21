نوكيا تنافس سامسونغ بحاسبها اللوحي الجديد

بدأت نوكيا بطرح حاسب T20 الجديد الذي طورته ليكون منافسا قويا لحواسب "غالاكسي" التي تطرحها شركة سامسونغ.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن ، أبعاده (247.6/157/7.8) ملم، وزنه 465 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IP52..

وتأتي شاشة الحاسب من نوع IPS LCD بمقاس 10.4 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا.

ويعمل الجهاز بمعالج UNISOC Tiger T610 المطور بتقنية 12 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali G52 GPU.

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كما جهزته نوكيا بكاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وحصل الحاسب أيضا على نظام تشغيل Android 11 مع دعم تقني للنظام لمدة سنتين، وعلى بطارية بسعة 8200 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: 4pda