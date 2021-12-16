هاتف أندرويد متطور وسعره منافس تطرحه Honor قريبا

كشفت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات الهاتف الجديد الذي ستطرحه Honor قبل نهاية العام لمنافسة أجهزة هواوي وسامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Honor X30 الجديد سيأتي بهيكل أنيق التصميم محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (158.3/74.7/7.4) ملم، وزنه 179 غ.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستأتي في هيكل دائري أنيق التصميم مثبت على الواجهة الخلفية، وفيها 3 عدسات بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

والشاشة في هذا الهاتف ستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 144 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

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وسيضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Mali-G77 MC9.

كما ستزوده Honor بنظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC ، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: 3dnews