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Realme تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد لهذه السنة

العالم الرقمي و Social media

Realme تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد لهذه السنة
youtube/alistudio gadget
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تستعد Realme قبل نهاية الشهر الجاري لإطلاق أحدث هواتفها الذي سيحصل على مواصفات تجعله من بين أقوى هواتف أندرويد الحديثة المطروحة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، وسيزود بشاشة Super AMOLED ترددها يعادل 20 هيرتزا، دقة عرضها 2440/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م تقريبا.

Realme تطلق أحد أفضل هواتف أندرويد لهذه السنة
youtube/REC Anything

كما سيعمل هذا الهاتف بمعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 المطور بتقنية 4 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 128 غيغابايت و1 تيرابايت، ومعالج رسوميات Adreno 730.

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أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فستأتي بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادر على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وسيجهز الهاتف بنظام "أندرويد-11" قابل للتحديث، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن الإلكتروني والشحن السريع.

المصدر: 3dnews

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