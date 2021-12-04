iQOO تعود للمنافسة بهاتف متطور

تتحضر iQOO للإعلان عن هاتف أندرويد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا بين الهواتف الذكية الرائدة الحديثة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iQOO Neo6 الجديد سيظهر نهاية العام الجاري، وسيحصل على هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3 x 76.4 x 8.4) ملم.

وسيحصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

iQOO Neo6 with SD888, Android 11, 12GB RAM,

1080x2400 display visits Google Play Console listing. Yes, expect it to launch outside of China, albeit with a different name.#iQOO#iQOONeo6pic.twitter.com/gCCBrpcGIx — Mukul Sharma (@stufflistings) December 3, 2021

وسيتمع الجهاز بأداء جبار بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

#IQOO Smartphone (V2136GA) Listed on TENNA Certification.



IQOO Neo 6/7 ?



6.56" FHD+ AMOLED

Dimensity 1200 Soc

16MP |48+13+13MP

Android 11

2120mAh Dual Cell

(4240mAh) 120W

In-display Fingerprint

8/12GB Ram

128/256/512GB Rom

8.63mm

199.9g#iQOONeo6#iQOONeo7pic.twitter.com/MWpMfO7kIC — Lipton Finx (@Liptonfindx) September 30, 2021

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وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد11" ، وسيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: ixbit