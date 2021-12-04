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iQOO تعود للمنافسة بهاتف متطور

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iQOO تعود للمنافسة بهاتف متطور
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تتحضر iQOO للإعلان عن هاتف أندرويد الذي يتوقع له أن يكون منافسا قويا بين الهواتف الذكية الرائدة الحديثة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف iQOO Neo6 الجديد سيظهر نهاية العام الجاري، وسيحصل على هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3 x 76.4 x 8.4) ملم.

وسيحصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيتمع الجهاز بأداء جبار بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 الحديث، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

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وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد11" ، وسيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

المصدر: ixbit

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