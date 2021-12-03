غوغل تدعم أجهزة أندرويد بميزات جديدة

أعلنت شركة غوغل أن أنظمة أندرويد المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية ستحصل على ميزات إضافية لجعل تلك الأجهزة أكثر فائدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات الجديدة التي ستحصل عليها أنظمة أندرويد في الهواتف هي ميزة "المفتاح الرقمي للسيارة" والتي تساعد في التحكم بالسيارات عن بعد عبر الهواتف، وتبعا لغوغل فإن هذه الميزة ستعمل حاليا مع سيارات بي إم دبليو فقط، ومع هواتف Pixel 6 و6 Pro و Samsung Galaxy S2، ومن المفترض أن تصل مستقبلا لشريحة أوسع من السيارات والهواتف.

New features are coming to #Android. Check out the full list:



🔑 Digital car key

😀 Emoji Kitchen

🔔 Family Bell

🤳 Memories in Google Photos

📱 New widgets

🔐 Permissions auto-reset



Learn more: https://t.co/4L8dADumPHpic.twitter.com/DSGlKZEbfc — Android (@Android) December 1, 2021

كما عملت غوغل أيضا على توسيع خدمات Family Bell والتي يمكن من خلالها تعيين الهواتف وأجهزة المنازل الذكية لتساعد المستخدم على الحصول على تنبيهات تذكره بالقيام بمهام معينة على مدار اليوم.

The existing Family Bell feature for Nest speakers and displays is rolling out on Android phones!



🔔 Family Bell helps keep the whole family on track at home or on the go. Get helpful notifications to remind you about all the important moments.



➡️ https://t.co/ELg0BgzxIj — Made By Google (@madebygoogle) December 1, 2021

إقرأ المزيد

وقريبا سيكون بإمكان مستخدمي أنظمة Android 6.0 والنسخ الأحدث من هذه الأنظمة تفعيل ميزات التعيين التلقائي للتحكم بوصول التطبيقات إلى بيانات الأجهزة.

وأشارت غوغل أيضا إلى أن العديد من خدمات أندرويد ستحصل على ميزات جديدة من بينها خدمات Google Play و YouTube Music و Google Photos People & Pets.

المصدر: 3dnews