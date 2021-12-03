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غوغل تدعم أجهزة أندرويد بميزات جديدة

العالم الرقمي و Social media

غوغل تدعم أجهزة أندرويد بميزات جديدة
Reuters
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أعلنت شركة غوغل أن أنظمة أندرويد المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية ستحصل على ميزات إضافية لجعل تلك الأجهزة أكثر فائدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات الجديدة التي ستحصل عليها أنظمة أندرويد في الهواتف هي ميزة "المفتاح الرقمي للسيارة" والتي تساعد في التحكم بالسيارات عن بعد عبر الهواتف، وتبعا لغوغل فإن هذه الميزة ستعمل حاليا مع سيارات بي إم دبليو فقط، ومع هواتف Pixel 6 و6 Pro و Samsung Galaxy S2، ومن المفترض أن تصل مستقبلا لشريحة أوسع من السيارات والهواتف.

كما عملت غوغل أيضا على توسيع خدمات Family Bell والتي يمكن من خلالها تعيين الهواتف وأجهزة المنازل الذكية لتساعد المستخدم على الحصول على تنبيهات تذكره بالقيام بمهام معينة على مدار اليوم.

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وقريبا سيكون بإمكان مستخدمي أنظمة  Android 6.0 والنسخ الأحدث من هذه الأنظمة تفعيل ميزات التعيين التلقائي للتحكم بوصول التطبيقات إلى بيانات الأجهزة.

وأشارت غوغل أيضا إلى أن العديد من خدمات أندرويد ستحصل على ميزات جديدة من بينها خدمات Google Play و YouTube Music و Google Photos People & Pets.

المصدر: 3dnews

 

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