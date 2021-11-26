الروس يخترعون بريدا يحل محل Microsoft Exchange Server

أنشأ الروس بريدا للشركات سيحل محل بريد Microsoft Exchange Server الأمريكي الذي يعتمده المستخدمون في العالم أجمع.

كشفت مجموعة الشركات الروسية Astra عن بريد جديد سيحل محل البريد الأمريكي Microsoft Exchange Server ، وسيقوم البريد الروسي الحديث بتنفيذ كل وظائف Microsoft Exchange Server بالكامل.

صرح بذلك ناطق باسم شركة "أسترا" الروسية لبوابة CNews الإلكترونية الروسية، مشيرا إلى أن مبيعات البريد الروسي للشركات والمؤسسات ستنطلق نهاية الربع الأول من عام 2022.

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فيما رفض الناطق ذكر تكلفة مثل هذا القرار الذي اتخذته الشركة الروسية، حيث أنها اتخذت القرار بالانتقال من تكنولوجيا البريد الأمريكي إلى تكنولوجيا البريد الروسي ما سيكلف الشركات الروسية أموالا باهظة لم يتم حساب تكلفتها بعد، واكتفى بالقول إن البريد الروسي RuPost عبارة عن تكنولوجيا جاهزة تضم الرسائل والتقويمات وجهات الاتصال ومحرك البحث في دفتر العناوين، فضلا عن أدوات خاصة بالهجرة من البريد الأمريكي.

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وتحتوي التكنولوجيا كذلك على مكتبات لقوالب تم تكوينها وتطويرها واختبارها خصيصا لـ RuPost، إضافة إلى خادم لازم لبناء نظام بريد الشركة القابل للتطوير ومقاوم للأخطاء.

وأوضح مدير "رو بوست" التنفيذي لشؤون المنتجات والتكنولوجيات، سيرغي أورليك قائلا:" أولا وقبل كل شيء، نركز على حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات ذات البنية التحتية واسعة النطاق وإنشاء نظام اتصالات للمؤسسات والشركات سيسمح لعشرات الآلاف من المستخدمين بالتفاعل داخل بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات المحملة للغاية والمتوزعة جغرافيا".

وقال إن المنتجات الروسية قادرة على أداء كل الوظائف التي يحققها البريد الأمريكي Microsoft Exchange Server وأضاف أن عدد مستخدمي البريد الروسي وسهولة إدارته يمكن مقارنته بعدد مستخدمي Exchange الأمريكي.

المصدر: C NEWS