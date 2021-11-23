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تسريبات تكشف عن ساعة آبل الذكية القادمة

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف عن ساعة آبل الذكية القادمة
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات عن بعض مواصفات ساعة آبل الذكية القادمة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الساعة المنتظرة ستأتي شبيهة من حيث التصميم بساعات  Apple Watch 7 الحالية، لكنها ستتميز ببعض اللمسات الخارجية الجديدة.

وتظهر الصور التي سربت لتصميم الساعة المنتظرة أن الساعة ستحصل على شاشة مستطيلة الشكل لكنها منحنية من الجوانب أكثر من شاشات ساعات آبل الحالية.

تسريبات تكشف عن ساعة آبل الذكية القادمة
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كما بينت التسريبات أن إطار هيكل الساعة الجديدة سيحتوي على فتحتين طوليتين لمكبرات الصوت، ما يشير إلى أن المكبرات قد تصبح أكثر فاعلية من تلك الموجودة في ساعات Watch 7 الآن.

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ومن المفترض أن تجهز الساعة الجديدة بحساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب وأكسجة الدم، فضلا عن حساس من المفترض أن يساعد في قياس معدلات السكر في الدم، كما قد تحصل على  ميزة "تتبع السقوط" التي تعتبر من الميزات العملية التي قد تنقذ أرواح العديد من المستخدمين في الحالات الطارئة أو عند تعرضهم للحوادث.

المصدر: فيستي

 

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