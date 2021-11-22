تسريب بيانات آلاف مستخدمي Firefox!

حذّرت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت والتقنية من تسريب بيانات آلاف مستخدمي متصفح Firefox الشهير.

وتبعا للمواقع فإن الخبير التقني البريطاني، إيدن مارلي، تمكن من اكتشاف آلاف ملفات تعريف الارتباط cookie على موقع GitHub المختص بالبرمجة والمصادر البرمجية المفتوحة، وهذه الملفات تحوي بيانات آلاف مستخدمي Firefox بل وحتى بيانات مستخدمي GitHub نفسه.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن ملفات cookie المسرّبة تحوي معلومات عن أسماء المستخدمين وعناوينهم الإلكترونية وكلمات المرور الخاصة بهم، ويمكن استغلال هذه البيانات من قبل الهاكرز للدخول إلى المواقع التي زارها المستخدمون، كما يمكنهم العبث بإعدادات دخول المستخدمين إلى تلك المواقع.

Thousands of Firefox cookies containing sensitive data appear in the GitHub repository #News#Firefox#Githubhttps://t.co/xQQY28a4bc — RealMi Central (@RealMiCentral) November 22, 2021

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وتفاديا لمنع استغلال ملفات الارتباط من قبل قراصنة الإنترنت ينصح خبراء التقنية بمسح بيانات هذه الملفات من المتصفحات الموجودة بالحواسب والهواتف باستمرار، وعدم استعمال ميزة حفظ البيانات في المتصفحات، كما ينصحون مستخدمي الإنترنت من تغيير كلمات المرور الإلكترونية الخاصة بهم بين الحين والآخر.

المصدر: lifehacker