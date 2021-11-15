ثغرات هددت أمن حواسب آبل

نشرت مجموعة "TAG" التابعة لغوغل تقريرا تحدثت فيه عن ثغرات أمنية تم استغلالها لاختراق الحواسب العاملة بأنظمة macOS.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قراصنة الإنترنت كانوا قد استغلوا ثغرتين في برمجيات الحواسب العاملة بأنظمة macOS لاختراق تلك الأجهزة، أول ثغرة حملت الرمز (CVE-2021-1789) صححتها آبل في يناير الفائت، والثغرة الثانية حملت الرمز (CVE-2021-30869) وجرى تصحيحها في سبتمبر الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الثغرات مكنت المخترقين من الوصول إلى الحواسب والحصول على ميزات المستخدم القياسية فيها، وخولتهم من تحميل برمجيات ضارة فيها مثل MACMA و OSX.CDDS.

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كما تم استغلال هذه الثغرات للقيام بعدة أمور خطيرة بالنسبة للحواسب مثل صنع بصمة إلكترونية للأجهزة للتعرف عليها مستقبلا، وصنع لقطات من شاشات الأجهزة، وتعقب لوحات مفاتيح الحواسب والأشياء التي تكتب عبرها للتجسس على عملها، وكذلك تحميل وإزالة الملفات من تلك الأجهزة.

وأشار الخبراء في "TAG" إلى أنهم أبلغوا آبل بعد اكتشاف الثغرات وقامت الأخيرة بالتعامل معها، لكنهم حذروا من وجود ثغرات برمجية أخرى كانت قد استغلت لاختراق أجهزة iOS وتم تحديدها بشكل دقيق فيما بعد.

المصدر: 4pda