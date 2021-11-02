آبل تسعى لتطوير خوذة جديدة للواقع الافتراضي والمعزز

سرّبت بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية بعض المعلومات عن الخوذة الجديدة التي تطورها آبل للتعامل مع تقنيتي الواقع الافتراضي والمعزز.

وتبعا للمحلل الشهير Ming-Chi Kuo فإن آبل تعمل حاليا على تطوير خوذة إلكترونية جديدة للـ "واقع المختلط"، ستجمع فيها قدرات العمل مع الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لكن هذه الخوذة واجهت بعض التأخيرات في الإنتاج بسب تصميمها المعقد.

ويعتقد المحلل أن الخوذة الجديدة ستكون قادرة على العمل مع بروتوكولات شبكات Wi-Fi 6E كون هذه الشبكات تؤمن سرعة كبيرة في نقل البيانات، كما تؤمن إمكانية الاتصال بين أكثر من جهاز بسلاسة في آن معا.

وأشار المحلل إلى أن آبل ليست الوحيدة التي تعمل على تطوير خوذ "الواقع المختلط"، بل هناك شركات أخرى مثل سوني و Meta قد تطلق خوذا مشابهة العام القادم.

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وكانت بعض مواقع الإنترنت قد أشارت في وقت سابق إلى أن خوذة آبل الجديدة ستحصل على شاشات صغيرة بدقة عرض 8K، وتردد هذه الشاشات يصل إلى 120 هيرتزا لتأمين تفاعل ممتاز مع الصور عالية الدقة.

المصدر: 3dnews