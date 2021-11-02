الإعلان عن سماعات لاسلكية مميزة منافسة لـ AirPods

أعلنت Beats المملوكة من آبل عن سماعات لاسلكية جديدة مصممة لتنافس أحدث سماعات AirPods .

وتأتي سماعات Beats Fit Pro بهايكل مقاومة للماء والغبار وفق معايير IPX4 العالمية، كما جهزت كل سماعة صغيرة منها بملحقات مطاطية طورت لتجعلها ثابتة في الأذن ومريحة للمستخدم بشكل مميز.

وحصلت هذه السماعات على ميزة عزل الضوضاء الخارجية، وشرائح H1 الإلكترونية ما يجعلها متوافقة مع جميع أنواع هواتف آبل وأجهزتها المحمولة، فضلا عن إمكانية التحكم بها عبر مساعد Siri الصوتي.

وزودت Beats هذه السماعات بمستشعر اكتشاف الجلد الجديد الذي ظهر في الجيل الثالث من سماعات AirPods، كما جهزتها ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل لأكثر من 7 ساعات بالشحنة الواحدة، أما الحافظة البلاستيكية الخاصة بهذه السماعات فتحوي على بطارية إضافية تكفي لشحن Fit Pro لتعمل 24 ساعة.

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وستطرح هذه السماعات في الولايات المتحدة والعديد من الأسواق العالمية قريبا بثلاثة ألوان أساسية هي الأبيض والأسود والرمادي، وبسعر 199.99 دولار.

المصدر: 3dnews