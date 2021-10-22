مصر تتفوق على العرب في تحدي الإنترنت

أعلنت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية IEEE فوز فريق مصري في تحدي العرب للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء Arab IoT & AI Challenge.

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وفاز بالجائزة التقديرية من لجنة التحكيم مشروع نبضة من مصر، واحتل المركز الأول مشروع industry 4.0 من مصر الموجهة قطاع الصناعة، وفاز بالمركز الثاني Nofasty من المغرب كأحد الحلول لقطاع الصناعات الغذائية ، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع Fire Fighting من لبنان وهو متخصص في قطاع الأمن السيبراني.

وتقضي المسابقة، بأن يندرج المشروع المقدم في إطار الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء عن فئة الطلبة الشباب في السنة الأخيرة للتخرج.

وتعتبر مسابقة التحدي العربي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي (ARAB AI & IOT) برنامجا إقليميا لبناء القدرات لفائدة الطلبة الجامعيين وتلامذة الطور الثانوي والشركات الناشئة، الذين لديهم أفكار مبتكرة في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

المصدر: الأهرام + وكالات