هل اختفت إلى الأبد؟ .. كيفية استعادة رسائل "واتس آب" المحذوفة!

يعد "واتس آب" وسيلة بسيطة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، ويمكن تجنب مشكلة حذف رسائل التطبيق المهمة عن طريق الخطأ من خلال استرداد الدردشة على كل من أجهزة iOS و"أندرويد".

ويجد المستخدمون أنهم يفضلون، بين الحين والآخر، حذف محادثة "واتس آب" بدلا من أرشفتها، لكن في بعض الأحيان قد يحذفون محادثة عن طريق الخطأ. ويمكن استرداد الدردشات المؤرشفة بسهولة بالغة داخل "واتس آب" المملوك لـ "فيسبوك"، بينما استعادة الرسائل المحذوفة ليس بهذه السهولة. وهنا، يوضح موقع "إكسبريس" كيفية استرداد رسائل "واتس آب" المحذوفة على جهاز آيفون أو "أندرويد".

فهم النسخ الاحتياطي لدردشة "واتس آب":

لاسترداد رسائل "واتس آب" المحذوفة، تحتاج إلى تمكين Chat Backup في الإعدادات.

ويوفر "واتس آب" العديد من ترددات النسخ الاحتياطي في Under Auto Backup: يوميا وأسبوعيا وشهريا وإيقاف.

وتذكر أن "واتس آب"سيحتفظ فقط بأحدث ملف نسخ احتياطي في iOS، وأحدث ملفين للنسخ الاحتياطي في "أندرويد".

وتسهل هذه النسخ الاحتياطية التلقائية اليومية استعادة الرسائل بعد الحذف بوقت قصير.

وتسمح لك النسخ الاحتياطية الأسبوعية بالعودة إلى الماضي لاستعادة رسائل "واتس آب" المحذوفة منذ أقل من سبعة أيام على حساب فقدان رسائل الدردشة الأخيرة. وما عليك سوى تحديد تردد النسخ الاحتياطي التلقائي لـ "واتس آب" الذي يناسب احتياجاتك.

كيفية استعادة رسائل "واتس آب" المؤرشفة:

إذا تمت أرشفة محادثات "واتس آب" الخاصة بك، يمكن لمستخدمي iOS عكس الأرشفة عن طريق اختيار تراجع لاستعادة الدردشة المؤرشفة.

وحتى إذا تمت أرشفة الدردشة منذ فترة، فلا يزال بإمكانك استعادتها.

في نظام iOS: قم بالتمرير لأعلى في قائمة الدردشة حتى تظهر الدردشات المؤرشفة. اضغط عليها، ثم اسحب لليسار على الدردشة لاستعادتها. وانقر فوق إلغاء الأرشفة.

وفي "أندرويد": اضغط على الدردشات المؤرشفة أسفل قائمة الدردشة. وانقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي ترغب في استردادها، بدلا من تحديد رمز إلغاء الأرشفة.

كيفية استرداد رسائل "واتس آب" المحذوفة:

ما عليك سوى إلغاء تثبيت "واتس آب" وإعادة تحميله. عند إعادة تثبيت التطبيق، سيُطلب منك استعادة محفوظات رسائلك من ملف النسخ الاحتياطي. حدد استعادة كل شيء من أحدث نسخة احتياطية.

وتعمل طريقة استرداد رسائل "واتس آب" المحذوفة على كل من "أندرويد" وiOS، ولكن يجب أن تكون ضمن تردد النسخ الاحتياطي التلقائي المحدد.

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لذلك، إذا ضبط تردد النسخ الاحتياطي التلقائي على يوميا، فيمكنك بسهولة استعادة أي محادثات محذوفة قبل حدوث النسخ الاحتياطي التالي.

كيفية استرداد محادثات "واتس آب" القديمة المحذوفة في "أندرويد":

تعد استعادة الرسائل المحذوفة بعد تشغيل نسخة احتياطية أكثر صعوبة قليلا. وسيعتمد على تردد النسخ الاحتياطي التلقائي المحدد وسيعمل فقط على أجهزة "أندرويد".

- افتح File Explorer على جهازك وانتقل إلى "واتس آب" وقواعد البيانات.

- أعد تسمية msgstore.db.crytp12 إلى msgstore-latest.db.crytp12.

- أعد تسمية msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 إلى msgstore.db.crytp12.

- إذا تم تمكين النسخ الاحتياطية لـ Google Drive، فافتح Google Drive، وانقر فوق النسخ الاحتياطية، واحذف ملف "واتس آب" للنسخ الاحتياطي.

- قم بإلغاء تثبيت "واتس آب" وإعادة تحميله، ثم عند المطالبة، قم بالاستعادة من ملف النسخ الاحتياطي.

ويقدم "واتس آب" رموز QR والملصقات المتحركة والمزيد:

- الملصقات المتحركة: تُعد الملصقات من أسرع الطرق نموا لتواصل الأشخاص عبر "واتس آب"، حيث يُرسل المليارات منها يوميا.

- رموز QR: تتضمن تسهيل إضافة جهة اتصال جديدة أكثر من أي وقت مضى. وقريبا، عندما تقابل شخصا جديدا، ستتمكن من مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به ضوئيا لإضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

- الوضع الداكن لـ"واتس آب" على الويب وسطح المكتب: يمتد مظهر "الوضع الداكن" الشائع بشكل لا يصدق الآن إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- تحسينات على مكالمات الفيديو الجماعية: مع وجود ما يصل إلى 8 أشخاص الآن في مكالمة فيديو، سهّل التركيز على من تريد من خلال السماح لك بالضغط مع الاستمرار لتكبير فيديو المشارك إلى أقصى حد في وضع ملء الشاشة. وأضيف أيضا رمز فيديو في الدردشات الجماعية المكونة من 8 أو أقل، بحيث يمكنك بسهولة بدء مكالمة فيديو جماعية بنقرة واحدة.

المصدر: إكسبريس