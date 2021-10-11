ثلاثة إعدادات في "إنستغرام" يجب تغييرها لضمان استخدام آمن للتطبيق

يقدم تطبيق "إنستغرام" تجربة ممتعة لمشاركة الصور عبر منصته، ولكن هذا لا يمنع أن نكون حريصين على الحفاظ على أمن بياناتنا أو خصوصياتنا.

ولذلك، قدمت صحيفة "ذي صن" البريطانية ثلاثة إعدادات يمكن استخدامها لجعل "إنستغرام" مساحة أكثر أمانا لمشاركة المحتوى.

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ضع حسابك على التطبيق في الوضع الخاص

الكثير من مستخدمي التطبيق لديهم حسابات مفتوحة، ولكن أفضل طريقة للحفاظ على خصوصية محتوى "إنستغرام" الخاص بك هي التحكم في من يشاهده عن طريق تغيير خصوصية حسابك.

وللقيام بذلك، افتح التطبيق، وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك، ثم انقر فوق الخطوط الثلاثة في الزاوية العلوية. وبعد ذلك، انقر فوق الإعدادات والخصوصية ومن ثم سترى خيارا لتشغيل "الحساب الخاص" (Private account).

وهذا يعني أن متابعيك الحاليين فقط هم من يمكنهم رؤية ما تنشره وسيتعين على الأشخاص الآخرين إرسال طلب متابعة إليك إذا كانوا يريدون متابعة حسابك.

استخدم المصادقة ذات العاملين

تعد المصادقة ذات العاملين طريقة رائعة لجعل اختراق حساب "إنستغرام" الخاص بك أكثر أمانا.

وهذا يعني أنه سيتم إرسال رمز مصادقة في رسالة نصية في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى "إنستغرام" على أجهزة مختلفة. وسيتم تغيير الرمز في كل مرة.

وتوضح شركة "إنستغرام" المملوكية لـ"فيسبوك": "المصادقة الثنائية هي ميزة أمان تساعد على حماية حساب إنستغرام وكلمة المرور الخاصة بك. وإذا أعددت مصادقة ثنائية، فستتلقى إشعارا، أو سيُطلب منك إدخال رمز تسجيل دخول خاص عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز لا تتعرف عليه".

وللقيام بذلك: انتقل إلى الإعدادات ثم انقر فوق الخصوصية. ثم حدد "المصادقة الثنائية" وبعد ذلك، اتبع الإرشادات لإعداد ميزة الخصوصية.

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أوقف تطبيقات الجهات الخارجية من الحصول على بيانات "إنستغرام" الخاصة بك

يمكن للعديد من تطبيقات الجهات الخارجية الوصول إلى بيانات "إنستغرام" الخاصة بك إذا سمحت لهم بذلك.

وإذا كنت ترغب في إيقاف وصول تطبيقات الجهات الخارجية إلى بياناتك، فستحتاج إلى فتح "إنستغرام" على سطح المكتب.

ثم انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك وانقر فوق رمز الإعدادات في الجزء العلوي من الشاشة.

واختر بعد ذلك "التطبيقات ومواقع الويب" وستظهر لك رسالة تنص على ما يلي: "هذه هي التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي استخدمت "إنستغرام" لتسجيل الدخول إليها واستخدمتها مؤخرا. يمكنهم طلب معلومات اخترت مشاركتها معهم".

وإذا رأيت أي تطبيقات غير مرغوب فيها هناك، فاستخدم زر "إلغاء الوصول" لمنعهم من الحصول على بياناتك.

المصدر: ذي صن