الحكومة المصرية: 53.6 مليون مواطن يستخدمون "فيسبوك" في مصر

أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، بأن هناك 53.6 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" في مصر، 62.1% منهم ذكور، و37.9% إناث.

وأشار المركز في تقرير نشره إلى أن مصر تحتل المركز الــ 9 عالميا في وصول إعلانات "فيسبوك" إلى 47 مليون مستخدم، والمركز 20 عالميا في وصول إعلانات "انستغرام" إلى 18 مليون مستخدم، والمرتبة الـ 15 عالميا في وصول إعلانات "يوتيوب" إلى 40.5 مليون مستخدم، والمركز الـ 18 عالميا في وصول إعلانات "تويتر" إلى 40.5 مليون مستخدم.

وحسب المركز، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر مطلع عام 2021 حوالي 59.19 مليون شخص.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن 7.36 ساعات هو متوسط عدد الساعات التي يقضيها المصريون على الإنترنت عموما، منها نحو 4.20 ساعات عبر الهاتف المحمول، فضلا عن 68% نسبة استخدام الهواتف المحمولة في التصفح عبر الإنترنت في مصر.

المصدر: "اليوم السابع"