أحدث حواسب هواوي يصل الأسواق الأوروبية

أعلن وكلاء شركة هواوي عن بدء طرح حاسب MateBook 16 الجديد في أسواق عدد من البلدان الأوروبية.

ويتميز الحاسب الجديد بهيكل أنيق نحيف وخفيف الوزن مصنوع من الألومينيوم، ومجهز بماسح لبصمات الأصابع، وكاميرا ويب متطورة، وزوج من المايكروفونات، ومكبري صوت يوزعان الأصوات بطريقة ممتازة.

كما حصلت نماذج هذا الحاسب على شاشات بمقاس 16 بوصة، أبعادها "3:2"، ودقة عرضها (2520/1680) بيكسل، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا، ومعالجات Ryzen5 5600H و Ryzen7 5800H ثمانية النوى تردد أنويتها يصل إلى 2.4 غيغاهيرتز.

ودعمت هواوي هذه الأجهزة بذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت، فضلا عن منفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-A، ومنفذ USB Type-C، وبطاريات باستطاعة 135 واطا تكفي الحاسب ليعمل لأكثر من 12 ساعة بالشحنة الواحدة.

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وتباع هذه الحواسب في السوق الصينية بسعر 980 أو 1060 دولارا تبعا لمواصفاتها، اما أسعارها في الأسواق الأوروبية فتتراوح ما بين 1100 إلى 1200 دولار.

المصدر: 3dnews