الكشف عن هاتف أندرويد بتصميم بيضوي فريد!

كشفت شركة Kickstarter الأمريكية عن هاتفها الأحدث الذي يتميز بتصميمه الفريد عن جميع الهواتف الذكية المطروحة حاليا.

والمميز في هاتف Cyrcle Phone 2.0 الجديد هو هيكله الذي أتى بتصميم بيضوي وحواف منحنية لجعله مريحا في اليد وسهل الحمل في الجيب أو الحقائب الصغيرة.

وحصل هذا الهاتف على العديد من التقنيات المميزة مثل مستشعر لقياس درجات الحرارة، كما جهّز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ microUSB، ومنفذ microUSB، ومنفذين 3.5 ملم ليتمكن أكثر من شخص من استعماله لسماع الموسيقى عبر السماعات في آن واحد.

كما دعم هذا الجهاز بنظام تشغيل Android 10، وذواكر وصول عشوائي LPDDR3 بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت، وواجهات مميزة لتشغيل التطبيقات.

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وزود أيضا بكاميرا أساسية وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميغابيكسل، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

المصدر: 3dnews