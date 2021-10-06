 
مباشر

Lenovo تعلن عن جهاز أندرويد متطور لمحبي الألعاب الإلكترونية

العالم الرقمي و Social media

Lenovo تعلن عن جهاز أندرويد متطور لمحبي الألعاب الإلكترونية
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfq3

كشفت شركة Lenovo عن جهاز محمول جديد مخصص لمحبي الألعاب الإلكترونية، طورته لتنافس من خلاله أجهزة Nintendo الشهيرة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن أكثر ما يميز جهاز Legion Play الجديد هو أنه أول منصة ألعاب تعتمد منظومات السحابة الإلكترونية وتعمل بأنظمة أندرويد، فضلا عن أنه مصمم ليتعامل مع الألعاب الإلكترونية الحديثة من فئة "AAA"، ومجهز بإمكانية التحكم بخدمات GeForce Now.

وتظهر الصور التي سربت لهذا الجهاز أنه قادر على توفير الاتصال بالشبكات الخلوية، أي أنه سيوفر إمكانية اللعب وتحديث الألعاب في أي مكان يتواجد فيه المستخدم، وكونه يعمل بأنظمة اندرويد يعني أنه سيكون قادرا على التعامل مع ألعاب مثل PUBG Mobile وGenshin Impact وغيرها من الألعاب الشهيرة لأصحاب الهواتف.

إقرأ المزيد
تحفة تقنية جديدة تنضم لعالم الصوتيات
تحفة تقنية جديدة تنضم لعالم الصوتيات

ويأتي Legion Play بهيكل بيضوي الشكل مجهز بقبضات ومفاتيح جانبية للتحكم بالألعاب، كما حصل على شاشة عالية الدقة بمقاس 7 بوصات وأبعاد "16:9"، تدعم النطاق الديناميكي العالي  HDR10.

وحصل الجهاز أيضا على مكبرات صوت مدمجة عالية الأداء، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل عدة ساعات متواصلة.

المصدر: ixbit

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا