"فيسبوك" يطلق خاصية مقاطع الفيديو القصيرة Reels

أعلنت شركة "فيسبوك" عن إطلاق خدمة الفيديوهات الترفيهية القصيرة Reels في الولايات المتحدة، نظيرا لخدمة Instagram Reels.

وقالت الشركة الأمريكية في تغريدة عبر "تويتر": "اليوم نطلق برنامج Reels على Facebook لأنظمة التشغيل iOS وAndroid في الولايات المتحدة".

We’re launching Reels on Facebook in the US for iOS and Android today! Check out more information on Facebook Reels to learn how creating reels can help expand your audience and entertain fans! https://t.co/eU2dOuBPN5pic.twitter.com/iVaVjhl0iQ — Facebook for Creators (@FBforCreators) September 29, 2021

وأضافت في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "بموجب التزامنا بتعهد أكثر من مليار دولار مكافأة لمنشئي المحتوى عام 2022، نقدم أيضا برنامج مكافأة جديدا لمساعدة منشئي المحتوى على جني الأموال عندما يشاهد الأشخاص مقاطع فيديو Reels الخاصة بهم.. ستكون المكافأة المالية متاحة على "فيسبوك" و"إنستغرام".

ومثل تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه "فيسبوك" سيتمكن المستخدمون من إنشاء مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة ومشاهدتها، وتحقيق دخل من المشاهدات على منشوراتهم.

وقد تكون مقاطع فيديو Reels على "فيسبوك" إما خاصة أو متاحة لجميع مستخدمي الشبكة الاجتماعية فيما يجب ألا يقل عمر منشئو الفيديو عن 18 عاما.

المصدر: "فيسبوك"