 
مباشر

عطل مفاجئ يضرب موقع "تويتر"

العالم الرقمي و Social media

عطل مفاجئ يضرب موقع
Sputnik
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re0d

أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مساء الثلاثاء بأن عطلا مفاجئا ضرب موقع "تويتر".

وفوجئ بعض مستخدمي الموقع بعدم تمكنهم من رؤية الصور والألبومات وفتحها واستعراضها في الوقت الذي لم توضح فيه إدارة الموقع تفاصيل هذا العطل.

وقالت الصحيفة البريطانية إن "تويتر" توقف عن العمل بشكل صحيح، وبدلا من ذلك يرى المستخدمون رسالة "خطأ".

وأضافت أن الكثير من المستخدمين ظهرت لهم رسالة جاء فيها: "حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق فهذا ليس خطأك.. لنجرب مجددا".

وأشارت إلى أن المستخدمين حاولوا ولكن يبدو أن ذلك لم ينجح في الغالب.

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا