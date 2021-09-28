عطل مفاجئ يضرب موقع "تويتر"

أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية مساء الثلاثاء بأن عطلا مفاجئا ضرب موقع "تويتر".

وفوجئ بعض مستخدمي الموقع بعدم تمكنهم من رؤية الصور والألبومات وفتحها واستعراضها في الوقت الذي لم توضح فيه إدارة الموقع تفاصيل هذا العطل.

وقالت الصحيفة البريطانية إن "تويتر" توقف عن العمل بشكل صحيح، وبدلا من ذلك يرى المستخدمون رسالة "خطأ".

وأضافت أن الكثير من المستخدمين ظهرت لهم رسالة جاء فيها: "حدث خطأ ما، ولكن لا تقلق فهذا ليس خطأك.. لنجرب مجددا".

وأشارت إلى أن المستخدمين حاولوا ولكن يبدو أن ذلك لم ينجح في الغالب.

Not sure why, but I can't access Twitter from my computer. This is from my phone. It says "Error something went wrong but don't fret-- it's not your fault. let's try again." But I try again to no avail. — DeaconRey 🦅🇺🇸✝️ (@deaconrey) September 28, 2021

Error

Something went wrong, but don’t fret — it’s not your fault. Let’s try again. — Jason Fenty 👹 (@TheJaseFiles) September 28, 2021

OK, Twitter is screwing around with this "Something went wrong, but don’t fret — it’s not your fault. Let’s try again." error now… — Herne (@Herne) September 28, 2021

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية