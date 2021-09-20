ماهي الخيارات المتاحة لحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاتك؟

عند وفاة فرد من العائلة أو صديق مقرب، كان على الأجيال السابقة التفكير في أشياء مثل إجراء ترتيبات الجنازة، وما إلى ذلك، لكن هذا قد يختلف بعض الشيء في الأجيال الحالية.

ومن الأمور المهمة التي يتعين على الكثيرين القيام بها، في الجيل الحالي، هو إغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لأفراد أسرهم المتوفين.

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ويمتلك معظمنا مجموعتنا الخاصة من الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي القرن الحادي والعشرين، تعد هذه الحسابات جزءا من هويتنا الرقمية. ويمكن أن يمنحك النظر في حساب شخص ما لمحة عن شكل حياته، وهذا هو السبب في أنه قد يشعر شخص ما أنه من الضروري أن يودع المتوفى حتى في العالم الافتراضي أيضا.

"فيسبوك"

من المهم أن تعرف أن إيقاف تشغيل حساب شخص ما ليس على "فيسبوك" هو الخيار الوحيد، بل يمكن أيضا تخليده.

ولكن إذا كنت عازما على إزالة حساب الشخص العزيز عليك من "فيسبوك"، فستحتاج إلى إثبات أنك أحد أفراد العائلة المباشرين أو المسؤول عن صاحب الحساب.

وتنص "فيسبوك" على أن أسرع طريقة للقيام بذلك هي مسح وإرسال شهادة وفاة من تحب. ولكن إذا لم يكن لديك هذه الوثيقة، فيمكنك إرسال أحد الإجراءات التالية لإثبات سلطتك:

● التوكيل

● شهادة الميلاد

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● الوصية

● خطاب التركة

● النعي

يمكنك إرسال طلب إلى "فيسبوك" عبر هذا الرابط.

كيف أحيي ذكرى حساب "فيسبوك"؟

مع وجود العديد من الصور المخزنة على حساباتنا على موقع التواصل الاجتماعي، قد لا تفضل فكرة حذف كل تلك الذكريات الثمينة.

وهنا يمكن اعتماد فكرة إحياء ذكرى الحساب، وبالتالي يمكن أن يصبح مكانا حيث يمكن للعائلة والأصدقاء التجمع لمشاركة الذكريات.

وبمجرد إبلاغ "فيسبوك" بوفاة صاحب الحساب، ستظهر كلمة "تذكر" بجوار اسمه.

الاختلافات في الحساب الذي يتم تحويله إلى "إحياء ذكرى"

أحد الاختلافات المهمة هو أنه لن يُسمح لأي شخص بتسجيل الدخول إلى الحساب. كما أنه لن يظهر في الأصدقاء المقترحين أو يرسل تذكيرات بأعياد الميلاد.

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وسيتم أيضا حذف الصفحات، حيث يكون المسؤول الوحيد هو الحساب الذي تم تخليده.

وبينما لا يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى الحساب، يمكن إدارته بواسطة شخص آخر بشرط أنه يكون تمت إضافته كجهة اتصال قديمة.

ويمكن إرسال طلب إحياء ذكرى هنا.

ما هي جهة الاتصال القديمة؟

جهة الاتصال القديمة هي الشخص الذي تم منحه إذنا لإدارة الحساب. وهو قادر على القيام بما يلي:

● كتابة مشاركة مثبتة للملف الشخصي الذي يتم إحياء ذكراه

● الرد على طلبات الصداقة الجديدة

● تحديث صورة الملف الشخصي وصورة الغلاف

ما هي خياراتي لحسابي الخاص؟

ما يحدث لحسابك في حالة وفاتك قد لا يكون شيئا فكرت فيه ولكن "فيسبوك" تتيح لك الآن الاستعداد لذلك.

وكما ذكر سابقا، يمكن لجهة اتصال قديمة إدارة حساب إحياء ذكرى. ويمكنك تعيين جهات الاتصال هذه من خلال الخطوات التالية:

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● انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك ضمن علامة التبويب "الإعدادات والخصوصية"

● انقر فوق إعدادات إحياء الذكرى.

● اكتب اسم الصديق ثم انقر فوق إضافة

● للسماح لصديقك بمعرفة أنه الآن جهة اتصالك القديمة، انقر فوق إرسال

وسيتم إخطار جهة الاتصال القديمة الخاصة بك إذا تم إحياء ذكرى حسابك

وهناك خيار آخر وهو اختيار حذف حسابك نهائيا في حالة وفاتك. ولذلك، إذا أبلغ شخص ما "فيسبوك" بوفاتك، فستتم إزالة جميع رسائلك وصورك ومنشوراتك وتعليقاتك وردود أفعالك ومعلوماتك على الفور وبشكل دائم.

ومرة أخرى، يمكن العثور على هذا الخيار في علامة الإعدادات والخصوصية. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق طلب حذف حسابك بعد وفاتك وانقر فوق حذف بعد الموت.

ماذا عن "تويتر" و"إنستغرام"؟

على غرار "فيسبوك"، يمكن إما حذف الحسابات الموجودة على "إنستغرام" أو إحياء ذكراها. ويعني القيام بذلك أيضا أنه لا يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى الحساب ولن يظهر في أماكن معينة على التطبيق، مثل "الاكسبلور" (Explore).

وبينما ستبقى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم على "إنستغرام"، فلن يتمكن أي شخص من إجراء أي تغييرات بما في ذلك صورة الملف الشخصي.

وإذا كنت ترغب في طلب إحياء ذكرى حساب، فأرسل هذا النموذج إلى "إنستغرام".

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وبالطبع، يمكنك أيضا التواصل للمطالبة بحذف الحساب. وللقيام بذلك، ستحتاج إلى تقديم دليل على أنك من أفراد الأسرة المباشرين أو المسؤول عن التركة.

وتعمل "تويتر" بنفس الطريقة التي تعمل بها شركات "فيسبوك" و"إنستغرام"، حيث لا يتمكن من طلب حساب سوى أولئك الذين لديهم الدليل المطلوب، أولئك المسؤولين عن التركة أو أفراد العائلة المباشرة.

وبمجرد اتصالك بـ"تويتر"، سيتواصلون معك لطلب مزيد من التفاصيل بما في ذلك معلومات عن المتوفى ونسخة من بطاقة هويتك ونسخة من شهادة وفاة المستخدم.

ويأتي تقديم هذا الدليل للمساعدة في منع أي تقارير كاذبة عن الوفاة.

المصدر: ميرور